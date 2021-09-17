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استمرار فعاليات الموسم الثاني لـ "مسابقة العباقرة " بجامعة بنها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
واصلت فعاليات الموسم الثاني لمسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها أعمالها، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور خالد عيسوي، إن فاعليات اليوم الثالث من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة، حيث جرى صعود 4 فرق إلى الأدوار النهائية، وجرى تحديد أفضل اللاعبين في المسابقة.

يذكر أن مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها.

الكلمات المفتاحية

ورشة عمل في جامعة بنها مسابقة العباقرة الباقر

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