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القوى العاملة: فتح التقديم إلكترونيا للحصول على منحة في الشهادات الاحترافية المعتمدة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشفت وزارة القوي العاملة، عن بدء التقديم للحصول على منحة فى الشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع إحدى الشركات الدولية، التي تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتستهدف المنحة 400 شاب في المرحلة الأولى.

التدريب أون لاين

وقالت وزارة القوى العاملة، إن التدريب سيكون أونلاين من خلال منصة تعليم المصممة لمساعدة المتدربين علي بناء مهارات  واكتساب المعرفة، مشيرا إلي أن فترة التدريب بحد أقصى 6 أشهر منهج تدريبي واحد مما يتيح فرصة أوسع للتدريب والمراجعة قبل امتحان  الحصول على شهادة من الشركة.

مدة المنهج التدريبي الواحد يتراوح بين 25 إلى 50 ساعة تدريبية

 
ولفتت الوزارة إلى أن  مدة المنهج التدريبي الواحد يتراوح بين 25 إلي 50 ساعة تدريبية، ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من طلاب السنة النهائية بجميع الكليات، أو من خريجي دفعات من 2017 الي 2021 من جميع الكليات، وأن يجتاز اختبار التدريب التمهيدي.

هدف التدريب
 
وأكدت الوزارة أن هذا التعاون  يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الشباب  وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية التكنولوجية. 
 
وأشار وزير القوي العاملة إلى  أن التدريب يقدم من خلال أفضل خبراء  مع توفير ترجمة باللغة العربية، فضلا عن أنه يضم مجموعة من skills checks، ويحتوي علي تطبيق عملي، فضلًا عن التواصل المباشر مع مدربي الشركة طوال فترة التدريب لتلقي استفسارات المتدربين والرد عليها، مضيفا أن كل متدرب سيكون عليه تقديم مشروع نهاية التدريب أونلاين.
 
طريقة التسجيل

وأوضح سعفان، أنه للتسجيل ومعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يخص كل برنامج  يمكنكم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط .

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