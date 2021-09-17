مصرع وإصابة 3 انهار عليهم بئر صرف صحي في قنا

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخر، بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمالي محافظة قنا، إثر انهيار بئر صرف صحي، أثناء قيامهم بالحفر.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع كل من أحمد علي عوض، 28 عاما، وأحمد حامد حسين 31 عاما، وإصابة حسني محمد أحمد 29 عاما، أثناء حفر بئر صرف صحى بقرية السماينة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.