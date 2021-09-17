Advertisements

مصرع وإصابة 3 انهار عليهم بئر صرف صحي في قنا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخر، بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمالي محافظة قنا، إثر انهيار بئر صرف صحي، أثناء قيامهم بالحفر.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع كل من أحمد علي عوض، 28 عاما، وأحمد حامد حسين 31 عاما، وإصابة حسني محمد أحمد 29 عاما، أثناء حفر بئر صرف صحى بقرية السماينة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصرع قنا اصابة

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن مفاوضات الزمالك مع بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ يوم

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يحسم مصير كارتيرون مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انهيار بئر على شخصين أثناء حفره في قنا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق "قنا- نجع حمادي"

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في نجع حمادي بقنا

بسبب الطقس.. انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في قنا

مصرع وإصابة 10 مواطنين بحادث مروري في قنا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements