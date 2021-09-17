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سوق الأسهم تغلق باللون الأخضر للأسبوع الثالث بمكاسب سوقية 40 مليار ريال

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


سوق الأسهم السعودية تغلق باللون الأخضر للأسبوع الثالث بمكاسب سوقية 40 مليار ريال
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليظل بالمنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي، على الرغم من تراجع أداء أغلب قطاعات السوق الرئيسي؛ لكنه تمسك بالمكاسب بدعم من ارتفاع قطاعي المواد الأساسية والطاقة القياديين.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته 0.04% مضيفا 4.32 نقطة فقط لرصيده، ليغلق عند مستوى 11422.11 نقطة، مقارنة مع مكاسب سجلها الأسبوع الماضي بنسبة 0.87% بما يعادل 97.92 نقطة، ومقابل مكاسب بنحو 1.7% في الأسبوع السابق نجى خلالها 191.28 نقطة إضافية.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على مكاسب أسبوعية؛ على الرغم من تسجيل 14 قطاعا خسائر خلال تعاملات الأسبوع، مقابل مكاسب لـ 6 قطاعات، ولكنها ضمت كلا من المواد الأساسية والطاقة القياديين اللذين حققا مكاسب نسبتها 1.5% و0.6% على التوالي.

وكان قطاع الخدمات التجارية أعلى القطاعات بالمكاسب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، يليه السلع الرأسمالية بـ 1.6%.

وفي المقابل، كان قطاع الإعلام أعلى القطاعات تراجعا خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.47%، يليه الاتصالات بنحو 1.9%، ثم التأمين بـ 1.8%.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع، وبارتفاع قيمته 40.49 مليار ريال (10.8 مليار دولار).

وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الحالي 9.856 تريليون ريال (2.628 تريليون دولار)، مقابل 9.816 تريليون ريال (2.617 تريليون دولار) في الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداول عليها خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.49%، لتبلغ 38.05 مليار ريال، مقابل 36.77 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وانخفضت كميات الأسهم المتداول عليها إلى 922.02 مليون سهم، مقابل 937.35 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 1.6%.

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سوق الاسهم السعودية

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