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مفاجأة صادمة بشأن مفاوضات الزمالك مع بديل فرجاني ساسي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:32 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل نادي طلائع الجيش، أن النادي لم يدخل فى مفاوضات خلال الوقت الحالي مع مسئولي الزمالك للتعاقد مع مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق.

موقف مهند لاشين من الانتقال إلى الزمالك

حيث أكد المصدر، أن مهند لاشين عقده مستمر مع الطلائع ولا توجد مفاوضات مع الزمالك بالوقت الحالي.

وتابع المصدر، أن مهند لاشين يتواجد فى الاسكندرية مع زملائه بمعسكر مغلق استعداداً لمواجهة الاهلى في بطولة كأس السوبر المصري.

مهند لاشين وُضع تحت أعين مسئولي الزمالك طوال الموسم الحالي، ونال إعجاب الجميع لما يقدمه من أداء مميز مع فريقه، حيث يرون بأنه قادر علي تعويض رحيل فرجاني ساسي.

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