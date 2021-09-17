يختتم برشلونة مباريات الجولة الخامسة بمواجهة غرناطة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





موقف برشلونة وغرناطة في جدول الدوري الاسباني





يحتل غرناطة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد نقطتين حصدها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباريتين وخسر مباريتين ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.





في حين يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ويسعى لاعبو برشلونة لمصالحة جماهيرهم بعد الأداء المتواضع على الصعيدين المحلي والأوربي في الموسم الماضي.





موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني





من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وغرناطة يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 على ملعب الكامب نو معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.



