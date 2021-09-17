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ضبط 397 شيكارة دقيق مدعم قبل التهريب للسوق السوداء بالدقهلية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:41 ص
ضبط دقيق مدعم
ضبط دقيق مدعم
محمد كشك
تمكنت حملة تموينية شنتها مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، من ضبط 397 جوال دقيق في طريقها للسوب السوداء بميت غمر.

جاء ذلك خلال حملة تموبنية مفاجأة اليوم الجمعة للمرور علي مستودع ومطحن ميت غمر للتأكد من مدي التزامهم بانتاج دقيق مطابق للمواصفات وكذا التزام المستودع بصرف حصص الدقيق للمخابز وبعد اجراء الجرد.

ترأس الحملة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه المهندس شريف صليب رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديريه وفي حضور مدير ادارة تموين مركز ميت غمر والمفتشين بالادارة.

و تبين وجود تجميع كمية قدرها ٣٩٧شيكاره دقيق زنه الشيكارة ٥٠ كيلو تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأـخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

يأتي ذلك في ضوء المراقبة المستمرة لضمان جودة السلع التموينية ومنع المساس بالدعم المقدم للمواطنين.

تأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية.

الكلمات المفتاحية

دقيق السوق السوداء الدقهلية

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