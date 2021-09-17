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القوى العاملة: استخراج 699 شهادة قياس مهارة وتعيين 437 شاباً بالفيوم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:46 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشفت وزارة  القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ12 عاملا غير منتظم، و30 ألفًا و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلًا عن تسجيل 115 عاملًا جديد بالمنظومة.

تعيين 437  شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

وأشارت الوزارة إلي أن المديرية قامت بتعيين 437  شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

العثور على جثة

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره  للوزارة عن  ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس  الماضي- إن المديرية  تلقت  27 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل.

التفتيش على 100 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية

 
وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا للمنشآت المخالفة.

 التفتيش على 252 منشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 252 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلًا عن عقد ندوة توعية عمالية.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة

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