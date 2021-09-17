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وزارة الهجرة تشيد بخطاب البابا تواضروس لكنائس المهجر لدعم "حياة كريمة"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:50 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
مارينا بشارة
قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوجيهه خطابا إلى كنائس المهجر، للمشاركة في حملة وزارة الهجرة التي تهدف لدعم المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وإطلاقها لمنصة إلكترونية لفاعلية جمع تبرع المصريين بالولايات المتحدة المقررة في أكتوبر المقبل برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

دعم حملة وزارة الهجرة

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن إرسال قداسة البابا خطابًا للكنيسة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، لدعم حملة وزارة الهجرة في إطار الترويج لأهداف مبادرة "حياة كريمة" وتشجيع أبنائنا من المصريين الخارج لدعم هذا المشروع القومي الذي تنفذه الدولة والذي سيعود بالنفع والحياة الكريمة على أبناء الوطن، مثمنة جهود قداسة البابا للربط أبناء الوطن في مختلف أنحاء العالم.

 تتزامن الحملة مع شهر النصر

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي "حياة كريمة". 
 
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المنصة بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي "حياة كريمة"، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة، إنما هي لدعم المشروع القومي الذي يغير نوعية الحياة  لمواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة أيضا للهجرة غير الشرعية.


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وزيرة الهجرة وزارة الهجرة الهجرة البابا تواضروس

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