Advertisements

بهذه الطريقة.. سوين بدر تروج لمسلسلها الجديد "ورا كل باب"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:00 م
مسلسل ورا كل باب
مسلسل ورا كل باب
نادين نجدي
نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة لبوستر مسلسلها الجديد "ورا كل باب" ، علقت سوسن على الصورة قائلة :" ورا كل باب حكاية رق الحبيب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاح سينرجي" .


وفي سياق آخر، تستكمل سوسن بدر مشاهدها في مسلسل " السيده زينب " وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي ويعد مسلسل "السيدة زينب"، العمل الذى يجمع بين المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى

الكلمات المفتاحية

حكاية رق الحبيب

أخبار تهمك

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ 19 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 8 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements