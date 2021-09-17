بهذه الطريقة.. سوين بدر تروج لمسلسلها الجديد "ورا كل باب"

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".







وكانت الصورة لبوستر مسلسلها الجديد "ورا كل باب" ، علقت سوسن على الصورة قائلة :" ورا كل باب حكاية رق الحبيب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاح سينرجي" .





وفي سياق آخر، تستكمل سوسن بدر مشاهدها في مسلسل " السيده زينب " وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي ويعد مسلسل "السيدة زينب"، العمل الذى يجمع بين المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى