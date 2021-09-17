التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بالقليوبية

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار، بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من الخدمات الأمنية، يفيد بوجود متوفي على شريط قطار بمزلقان عدلي بقليوب.

العثور على جثة

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وجرى العثور على جثة شخص وبجسده عدد من الكسور، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.