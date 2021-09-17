الأعلى للآثار: هرم زوسر قائد الثورة الهندسية في مصر القديمة (فيديو)

أكد الدكتور محمد صعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هرم زوسر أهم بناء حجري عرفته البشرية، حيث يعرف بقائد الثورة الهندسية الحجرية للعمارة الجنازية في مصر القديمة.





وقال "صعيدي"، خلال حوار ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن في عام 2006 تم تشكيل لجنة مهمة جدا من كبار العلماء المختصين بالآثار المصرية وكان على رأسهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس ومتخصصين الأهرامات المصريين كانوا قادرين على توثيق الوضع الراهن للهرم المدرج باعتباره أهم بناء حجري عرفته البشرية.





وأكد أن الهرم المدرج يعرف بقائد الثورة الهندسية الحجرية للعمارة الجنازية في مصر القديمة، مضيفًا أن هرم زوسر، يعتبر أول بناء حجري متكامل والمجموعة الهرمية لا تحتوي على الهرم فقط بل تحتوي على بعض العناصر المهمة جدًا مثل المقبرة الجنوبية، لافتًا إلى أن مقبرة زوسر الجنوبية تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الاهتمام بعد الهرم لأنها تعتبر القبر الرمزي الخاص بالملك زوسر.





وأوضح أنه تم استخدام العلوم المختلفة وخاصة الليزر سكان الذي يقوم بتوثيق كل حجر في مكانه، وهناك مجموعة من المتخصصين في التشققات والتصدعات قاموا بتشكيل لجنة وذلك لفحص حالة المقبرة الجنوبية وكذلك الهرم.



