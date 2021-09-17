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هل الخلط بين لقاحات كورونا فعال؟.. طبيب يجيب (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، مدى فاعلية الخلط بين لقاحات كورونا، موضحا أنه تم دراسة هذه الآلية في بعض الأبحاث.

وقال "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن بعض الدراسات أثبتت أن الشخص الذي يحصل على جرعة من لقاح، وجرعة أخرى من لقاح آخر يستفيد إلى حد كبير، ولكن يجب أن نفرق بين الدراسات والتوصيات.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، أن الأبحاث يمكن أن ينتج عنها نتائج لابد من إعادة دراستها مرة أخرى للتوصية بها وتطبيقها، منوها بأن توصيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه يجب أن يكون جرعتي لقاح كورونا يجب أن تكون من نفس النوع.

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