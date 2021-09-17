هل الخلط بين لقاحات كورونا فعال؟.. طبيب يجيب (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، مدى فاعلية الخلط بين لقاحات كورونا، موضحا أنه تم دراسة هذه الآلية في بعض الأبحاث.





وقال "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن بعض الدراسات أثبتت أن الشخص الذي يحصل على جرعة من لقاح، وجرعة أخرى من لقاح آخر يستفيد إلى حد كبير، ولكن يجب أن نفرق بين الدراسات والتوصيات.



