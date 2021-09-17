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الزمالك يقترب من الإعلان عن خليفة أسامة نبيه

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:05 م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
الفجر الرياضي
اقترب نادي الزمالك من الإعلان عن خليفة أسامة نبيه بعد تقديم استقالته ويفاضل بين أكثر من إسم خلال الوقت الحالي تولى منصب المدرب العام.

الزمالك يقترب من الإعلان عن خليفة أسامة نبيه
وحصلت إدارة الزمالك على الكثير من الأسماء من أجل خلافة اسامه نبيه أبرزهم أمير عزمي مجاهد وكذلك أمير عبد العزيز وسيتم الإستقرار على واحد منهم خلال الفترة القادمة.


ولم يتصدر المشهد في الوقت الحالي سوى الثنائي لخلافه نبيه بعد أن قرر تقديم إستقالته وعدم البقاء في منصبه.
يُذكر أن نبيه قد وضح أن أسباب رحيله عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية.

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