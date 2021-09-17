بهذه الطريقة.. أحمد مكي يُصَبح على جمهوره

نشر الفنان أحمد مكي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".







ابتسم مكي في الصورة، ارتدي تيشرت اخضر اللون، على الصورة قائلاً :" صباح الخير والرزق وراخة البال...جمعة مباركة" ، حازة الصورة على الكثير من الإعجابات.





وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مكي هو مسلسل "الاختيار 2" في موسم رمضان الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث شارك البطولة مع الفنان كريم عبد العزيز، وجسد «مكي» دور ضابط القوات الخاصة يوسف الرفاعي والذي يصبح فيما بعد ضابطًا في الأمن الوطني.



