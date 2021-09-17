Advertisements

الذهب يقلص الخسائر الأسبوعية الناتجة من ارتفاع الدولار

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
انتعشت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 سبتمبر، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1762.55 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1762.80 دولار للأونصة.

وفقد المعدن الأصفر 1.6 بالمئة من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7 بالمئة أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 942.76 دولار للأونصة بينما نزل البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2007.95 دولار للأونصة.

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 8 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 22 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements