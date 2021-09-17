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ضبط شخص لاستيلائه على بطاقة دفع لأحد المواطنين بمنشأة ناصر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:49 م
قوات أمن
قوات أمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني، الخاصة بأحد المواطنين واستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

بلاغ بالحادث
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القاهرة) بإكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بإحدى البنوك واستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلى، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

تحديد مرتكب الواقعة وضبطه
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، إذ قام المذكور باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه، وتمكن من سرقـة بطاقــــــة الدفـــع الإلكترونى والرقم الســــــرى الخاص بها واستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلى المختلفة بنطاق محافظة القاهرة دون علم الشاكى، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكى، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكترونى وشراء مشغولات ذهبية والاحتفاظ بباقى المبلغ بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – مشغولات ذهبية، فاتورة شراء مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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