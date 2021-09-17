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خلال يوم.. ضبط 124 قضية مخدرات

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:50 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (59) قطعة سلاح نارى، (124) قضية مخدرات وتنفيذ (47734) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الكلمات المفتاحية

مخدرات قضايا ضبط

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