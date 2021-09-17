Advertisements

وفد من مؤسسة "مصر الخير" يزور جامعة كفر الشيخ

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:00 م
وفد مصر الخير
وفد مصر الخير
عمرو الشامي
استقبل الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، وفد من مؤسسة مصر الخير برئاسة العميد مدحت جمال القائم بأعمال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي.

ورحب نائبا رئيس جامعة كفرالشيخ بالوفد الزائر، وأكدا أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات الجامعة البحثية والعلمية وبحث سبُل التعاون المستقبلى بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير وتعزيز التعاون المشترك، كما تم مناقشة إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وتشجيع أفكار الطلاب المبتكرين وتحويلها إلى مشروعات لها مردود اقتصادى.

وزار وفد مؤسسة مصر الخير كلية الثروة السمكية بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية مصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه وأحواض الاستزراع السمكي.

كما تعرف الوفد الزائر على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي ومعاملها، والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة robot تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتعظيم الفائدة لطلاب الجامعة من خلال المنح الطلابية وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال فرص التدريب، حيث تمتلك الجامعة الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، كما تمتلك المؤسسة خبرات فى العمل الأهلى والمجتمعى.

وأشاد وفد مؤسسة مصر الخير بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وإمكانيات الجامعة من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.

الكلمات المفتاحية

وفد مصر الخير جامعة كفر الشيخ

أخبار تهمك

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 20 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفد ألماني يصل إلى جامعة كفر الشيخ للمشاركة في مؤتمر"الأمن والسلامة"

رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع اختبارات "الطب والعلوم والثروة السمكية"

إنشاء معهد "كونفوشيوس" بجامعة كفرالشيخ لتعليم اللغة الصينية

محافظ كفرالشيخ يدعوا إلى تمويل مشروعات الطلاب والخريجين

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (صور)

سفير "بيلاروسيا" يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون الأكاديمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements