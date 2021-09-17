وفد من مؤسسة "مصر الخير" يزور جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، وفد من مؤسسة مصر الخير برئاسة العميد مدحت جمال القائم بأعمال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي.



ورحب نائبا رئيس جامعة كفرالشيخ بالوفد الزائر، وأكدا أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات الجامعة البحثية والعلمية وبحث سبُل التعاون المستقبلى بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير وتعزيز التعاون المشترك، كما تم مناقشة إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وتشجيع أفكار الطلاب المبتكرين وتحويلها إلى مشروعات لها مردود اقتصادى.



وزار وفد مؤسسة مصر الخير كلية الثروة السمكية بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية مصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه وأحواض الاستزراع السمكي.



كما تعرف الوفد الزائر على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي ومعاملها، والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة robot تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.



يأتي ذلك في إطار التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتعظيم الفائدة لطلاب الجامعة من خلال المنح الطلابية وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال فرص التدريب، حيث تمتلك الجامعة الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، كما تمتلك المؤسسة خبرات فى العمل الأهلى والمجتمعى.



وأشاد وفد مؤسسة مصر الخير بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وإمكانيات الجامعة من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.