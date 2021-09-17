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تشكيل توتنهام المتوقع ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الأحد الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: ريجليون، داير، سانشيز، ديهورتي.
خط الوسط: ندومبلي، هويبرج، لوكاس مورا.
خط الهجوم: كين، سون، بينجامين.

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