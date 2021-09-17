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" رجعه لمراته وأهله وأولاوده" .. مي كساب تدعوا لكريم فهمي بعد تعرضه لجلطة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:46 م
كريم فهمي
كريم فهمي
نادين نجدي


نشرت النجمة مي كساب تغريدة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، تمنت فيها الشفاء للنجم كريم فهمي، وذلك بعد إصابته بجلطة في الرئة.


فكتبت مى كساب "يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه " .



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم" ديدو"وشاركه في البطولة هدى المفتي، حمدي المرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، إخراج عمرو صلاح.

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