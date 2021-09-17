" رجعه لمراته وأهله وأولاوده" .. مي كساب تدعوا لكريم فهمي بعد تعرضه لجلطة





نشرت النجمة مي كساب تغريدة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، تمنت فيها الشفاء للنجم كريم فهمي، وذلك بعد إصابته بجلطة في الرئة.





فكتبت مى كساب "يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه " .







يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم" ديدو"وشاركه في البطولة هدى المفتي، حمدي المرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، إخراج عمرو صلاح.

