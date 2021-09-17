مدير بحيرة المنزلة يكشف موعد افتتاح محطة معالجة بحر البقر (فيديو)

قال المهندس مجدي زاهر، المدير التنفيذي لبحيرة المنزلة، إنه تم تطوير وإزالة 35 ألف فدان عبارة عن تعديات وورد نيل، مع توسعه البحيرة وإجراء عمليات التكريك.





وأوضح "زاهر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه تم معالجة الصرف الصناعي الموجود، بطريقة ثلاثية، عبر محطة معالجة بحر البقر، التي وصلت لنسبة تنفيذ 100%، وسيكون الافتتاح الأربعاء المقبل.





وأضاف أن هناك مخطط للتطوير لـ 185 مليون متر مكعب، ووصلنا اليوم لـ 102 مليون متر مكعب، بنسبة 75%، بما ساهم في التحسن البيئي والنوعي، ودخول نوعية جديدة من الأسماك في بحيرة المنزلة.



