منتخب مصر يواجه ليبيريا وديًا استعداداً لمباراتي ليبيا

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على موافقة المنتخب الليبيري لخوض مباراة ودية، استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





"مصر تواجه ليبيريا وديًا"

وتقرر أن يواجه الفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد، ليبيريا يوم 30 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعدادات الخاصة بالمنتخب.





"معسكر مغلق للمنتخب الوطني"

ويخوض الفراعنة معسكر مغلق نهاية الشهر الجاري، بعد تولي كيروش المسئولية الفنية، استعدادًا لمواجهتي ليبيا يومي 9 و 12 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





وكان الاتحاد المصري أعلن عن إقالة حسام البدري المدير الفني للفراعنة بسبب سوء المستوى الفني، وتعيين كروش بدلًا منه.





"جهاز كيروش الفني"

ويضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.