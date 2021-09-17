البيئة: انتهاء إنشاء المحطتين الوسيطتين ديروط وأبوتيج بأسيوط





وتبلغ تكلفة المحطتين، 20 مليون جنيه، ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لها، لاختبار وضمان كفاءة التشغيل، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ود. حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني.



المحطات الوسيطة خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة





وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطات الوسيطة المزمع إنشاءها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة اسيوط فقط بمراكز ديروط وأبوتيج وابنوب ومنفلوط.



الانتهاء من الأعمال الإنشائية



وأضافت فؤاد أن العمل يجرى بالتوازى للإاتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وأبوتيج، حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.



محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج



وتعد محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج والتي يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.



يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.



الجدير بالذكر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة احد اهم المشروعات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئه والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.



أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزي ديروط وأبوتيج، بمحافظة أسيوط، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة.