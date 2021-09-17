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التعليم العالي تطلق مبادرة "طالب رقمي" للقضاء على الأمية الإلكترونية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:17 م
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة "طالب رقمي".

جا، ذلك على هامش فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، الذي تنظمه الوزارة على مدار يومي الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجارى) بالعين السخنة.

وحضر الفعالية الدكتور  طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي.

إطلاق مبادرة طالب رقمي

وخلال فعاليات إطلاق المبادرة، أكد الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى ورئيس المنتدى، أن المبادرة تأتى كخطوة على المسار الصحيح للتحول الرقمى فى التعليم الجامعى المصرى، فضلًا عن اتساقها مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

أهداف المبادرة

وأضاف الدكتور فاروق، أن أهداف المبادرة هى إعداد طالب وخريج قادر على استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة، أثناء وبعد الدراسة من خلال نشر ثقافة التحول الرقمى بالمجتمع الأكاديمي، والقضاء على الأمية الإلكترونية، بالإضافة إلى صقل مهارات الطالب بالمهارات التكنولوجية المتخصصة؛ لإعداده حتى يكون قادرًا على مواكبة التغيرات التكنولوجية المُحيطة بكفاءة وفاعلية لإعداده لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتيسير تقديم الخدمات لكافة الطلاب، من خلال تلقى الخدمات التى يحتاجها إلكترونيًا.

وأشار رئيس المنتدى، إلى أن المبادرة تستهدف تحويل جميع الخدمات والأساليب التعليمية المقدمة للطلاب إلى صورة رقمية ومنها، إدراج أجندة تعليمية رقمية خاصة بالجداول التعليمية والامتحانات، وتوفير بوابة إلكترونية موحدة للجامعات المصرية؛ للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال العملية التعليمية.
كما تستهدف المبادرة تقديم نظام رقمى مُتوفر عليه جميع خدمات الطالب طوال حياته الجامعية، وإمكانية استخراج البطاقات الجامعية الذكية للطلاب، وتزويد الجامعات المصرية بأنظمة المراقبة بالكاميرات عالية الدقة، وإدراج مكتبة جامعية رقمية وإدارتها إلكترونيًا، وإتاحة نظام طباعة مركزي، يُتيح للطلاب وهيئة التدريس طباعة الرسائل العلمية عن طريق المنصة.

كما تستهدف المبادرة أيضًا توفير محفظة ذكية لكل طالب؛ لتسهيل المعاملات المالية داخل الجامعة وخارجها، وتزويد الجامعات بماكينات تدوير المخلفات في إطار الحفاظ على نظافة البيئة، وتفعيل المنصة الرقمية المؤمنة للامتحانات الدراسية، وإرسال صور رقمية للشهادات الجامعية للطلاب؛ لتسهيل طباعتها في أي وقت ومكان.
 

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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