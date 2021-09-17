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"تخفيضات وعيادات".. 7 معلومات عن معرض أهلا مدارس

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:19 م
المعرض
المعرض
محمد العطار
افتتحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، معرض أهلا مدارس، للمشاركة في استعدادات الطلاب وأولياء الأمور للعام الدراسي الجديد والتسهيل عليهم في ظل ارتفاع الأسعار بالمحال التجارية.
أبرز المعلومات 
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن معرض أهلا مدارس الذي يساهم في مساعدة الطلاب قبل العام الدراسي:

- معرض أهلًا مدارس المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، تم افتتاحه أمس 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2021، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض.

- المعرض يشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.


- معارض أهلًا مدارس تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي.

- يستقبل المعرض الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا يوميا حتى يوم 30 سبتمبر.

- التخفيضات تتجاوز 30% وبعض الأجنحة بها تخفيضات تصل إلى 50%، ويوجد هناك العديد من المعروضات ومنها المصنوعات الجلدية وشنط المدارس والأدوات المكتبية.

- 70% من المعروضات منتجات مصرية بخامة عالية، وأن العام الحالى يوجد عيادة للكشف على العيون والأسنان عن طريق جناح خاص بالكشف مجانا للطلاب.

- المعرض يشمل كل احتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الأدوات الجلدية والأحذية التى يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى.


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معرض أهلاً مدارس آلفجر

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