الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.



ظواهر الجوية غدا السبت



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



درجات الحرارة غدا السبت



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.