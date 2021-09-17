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أسهم أوروبا في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط قفزة بقطاع السفر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة 17 سبتمبر، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، إذ عززت أنباء عن تفكير بريطانيا في تخفيف قيود السفر أسهم شركات الطيران والمجموعات الفندقية، كما دعم انتعاش أسهم السلع الفاخرة المؤشرات الرئيسية.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي 0.6 بالمئة بعد أن أثّرت المخاوف بشأن النمو العالمي على الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي واحدا بالمئة بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 3.4 بالمئة أمس الخميس في واحد من أفضل المكاسب اليومية هذا العام.

وصعدت ويز إير وآي.إيه.جي المملوكة للخطوط الجوية البريطانية وإنتركونتيننتال للفنادق بين 1.2 و4.0 بالمئة بعد أن بحثت بريطانيا تخفيف قيود السفر الدولي الخاصة بكوفيد-19.

وكانت أسهم قطاعي التجزئة والبنوك بين أكبر الرابحين وارتفع كل منهما أكثر من واحد بالمئة.

وصعد كوميرتس بنك الألماني 3.9 بالمئة بعد تقرير لصحيفة هاندلسبلات قال إن شركة سيربيروس الأمريكية للاستثمارات تبحث الاستحواذ على 15.6 بالمئة من البنك بعد الانتخابات الاتحادية.

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