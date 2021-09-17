الغضبان يستقبل وزراء "الصناعة والمالية والتضامن" لافتتاح معرض صنع في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك استعدادا لافتتاح " معرض صنع فى بورسعيد " والذى تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع محافظة بورسعيد، تماشيا مع التطور الصناعى الذى تشهده بورسعيد مؤخرا.



ورحب محافظ بورسعيد بوزيرى "الصناعة " و" المالية "، موجها الشكر لهما على الجهود المتواصلة لدعم قطاع الصناعة ببورسعيد، وتقديم كافة التسهيلات التى تحقق طفرة اقتصادية ببورسعيد تتماشى مع التنمية التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، موضحا أن معرض" صنع فى بورسعيد " يعد الأول من نوعه فى محافظة بورسعيد، وتم تنظيمه بالتزامن مع انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادى، فى إطار خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية بشرق وجنوب بورسعيد، لجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.