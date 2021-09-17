قتل سائق سيارة نقل أموال.. الأمن العام يضبط هارب من الإعدام بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط هارب من الإعدام بالجيزة.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد"، لاشتراكه وآخرين من العناصر الإجرامية الخطرة "سبق ضبطهم" فـى تكوين تشكيل عصابى وقيامهم باعتراض سيارة نقل أموال تابعة للهيئة القومية للبريد "محل عمله آنذاك" بطريق الصف الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف وإطلاق أعيرة نارية عليها مما أدى إلى مقتل قائد السيارة بمنطقة حلوان بالقاهرة وتردده على مدينة العبور بالقليوبية.



