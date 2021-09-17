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القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالصف

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:23 م
قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن، في ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام، في جناية قتل، بمركز الصف، جنوب الجيزة.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، مفادها إختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب الجيزة، محكوم عليه بالإعدام في جناية "قتل عمد"، لاشتراكه وآخرين من العناصر الإجرامية الخطرة "سبق ضبطهم" في تكوين تشكيل عصابي وقيامهم بإعتراض سيارة نقل أموال تابعة للهيئة القومية للبريد "محل عمله آنذاك" بطريق الصف الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف وإطلاق أعيرة نارية عليها مما أدى إلى مقتل قائد السيارة بمنطقة حلوان بالقاهرة وتردده على مدينة العبور بالقليوبية.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محضر مباحث حوادث تحريات

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