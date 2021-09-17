حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2021/2021 شهر أكتوبر القادم.





وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول هروب باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية.





حقيقة هروب باتريس كارتيرون





وعلم الفجر الرياضي أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وأن باتريس كارتيرون مستمر فى تعاقده مع نادي الزمالك بل يقترب من تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويذكر أن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاقد مع حمدي النقاز ومحمود شبانة مدافع غزل المحلة وعمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



