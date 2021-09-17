عاملين غارب يعلن عن المدير الفني الجديد





قرر مجلس إدارة نادي العاملين بغارب تولي احمد جمعة القيادة الفنية لفريق الدرجة الأولى بالنادي استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثالث.



وجاء قرار مجلس إدارة نادي العاملين بتعيين أحمد جمعة مديرأ فنيآ للفريق الأول بالنادي. بعد إعتذار أسامة يعقوب عن الإستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.



يذكر أن أحمد جمعة تولي القيادة الفنية للعديد من اندية القسمين الثاني والثالث ابرزها مركز شباب تلا، نادى دراو اسوان، نادى طاميه الفيوم نادى ببا بنى سويف.