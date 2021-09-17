موعد مباراة يوفنتوس وميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره ميلان يوم الأحد المقبل ١٩ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي





وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره ميلان يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره ميلان يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب.





ويحتل فريق ميلان المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٩ نقاط بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده.



