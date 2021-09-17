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لمدة يومين.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم بالجيزة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:35 م
شارع البحر الأعظم
شارع البحر الأعظم
إسماعيل منطاوي
تعلن محافظه الجيزة أنه في ضوء القيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع توسعه الطريق الدائري فإنه سيتم تنفيذ اعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المشار إليه مما يتطلب استقطاع جزء من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب فقط وذلك لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال ( ونش رفع عملاق - كساحه من الحجم الكبير).

وتشير محافظه الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديدًا أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب وذلك لمده يومان ابتداء من يوم الجمعة الموافق ١٧ ٩ وحتى صباح يوم السبت الموافق ١٨ ٩ ٢٠٢١ على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركه المرور.
 
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل.

كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقه الأعمال.

الكلمات المفتاحية

غلق شارع البحر الاعظم الجيزة

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