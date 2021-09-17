تعرف على المدة الزمنية المناسبة للفصل بين لقاحي الأنفلونزا وكورونا

كشفت عدد من الجهات والمختصين عن الفترة المناسبة للفصل بين لقاحي الإنفلونزا وكورونا حتى يستفيد المواطن من مفعول اللقاحين خاصة مع أهمية تناول لقاح الإنفلونزا الموسمي مع دخول فصل الخريف.



ويعد لقاح الإنفلونزا الموسمي أكثر فعالية مع مَن يقل عمرهم عن 65 سنة، وفقا للدراسات فإنه فعال بنسبة 50% إلى 60% بالنسبة البالغين بين سِن 18 و64 سنة، وسعر الجرعة من اللقاح ١٧٠ جنيها + ١٠ جنيهات رسم خدمة التطعيم.



هيئة الدواء: 14 يوما فاصل زمني

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يفضل الانتظار لمدة 14 يوما على الأقل كفاصل زمنى بين الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا والعكس صحيح.



وتابعت هيئة الدواء: "لا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في الوقت نفسه".





وفي نفس السياق، قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إنه لا تعارض من الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ولكن ينصح أن يكون هناك فارق زمني بينهما 14 يوما، لتخفيف الأعراض على متلقي اللقاح، وتتبع الآثار الجانبية للقاح الأنفلونزا وغيرها.





أستاذ حساسية ومناعة: لا تقل عن 15 يوما

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصل الأنفلونزا الموسمية من الضرورى أن يحصل عليه الكبار والأطفال خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كما أنه يعطي زيادة أمان بجانب لقاح كورونا، مؤكدا أن أفضل وقت لأخذ مصل الأنفلونزا الموسمية هو شهر سبتمبر وأكتوبر، كما يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن 15 يوما بين اللقاح الخاص بفيروس كورونا والمصل الخاص بالأنفلونز الموسمية.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





