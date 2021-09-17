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غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:42 م
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي

أعلنت محافظه الجيزة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

أشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى، بواقع غلق عدد 1 حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علمًا بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

أكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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كوبري الجيزة المعدني غلق

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