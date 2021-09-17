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الأوقاف: الحلف برحمة الوالدين لا تجوز (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق في وزارة الأوقاف، إنه يفترض في المؤمن الصدق لا الكذب، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم "ما يزال الرجلُ يصدق ويتحرى الصدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".

وأوضح "طايع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه يجب توافر الثقة بين الأفراد فيما بينهما، مضيفا أنه إذا كنت صادق فلا بد أن تفترض في الناس الصدق، لافتا إلى أنه لا يجوز للتاجر أيضا الحلف لإثبات جودة بضاعته، مؤكدا أن التاجر الصدوق مع النبيين والصدقيين والشهداء.

وأشار إلى أن الحلف إذا كان لازما فإنه يكون بالله مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"، مبينا أن الحلف برحمة الوالدين لا تجوز لأنها تعظيم للوالدين أو المحلوف عليه على الله عز وجل، منوها بأن من حلف بغير الله يجب عليه قول "لا إله إلا الله" لأن مرتكبه عظم شيئا وسواه مع الله عز وجل.

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