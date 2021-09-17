أول رد سوداني على توليد الكهرباء من سد النهضة ومقتل زعيم "داعش".. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 11 سبتمبر 2021، وحتى اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021:



مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق برصاص طالبان



أعلن ابن شقيق صالح، يوم السبت الماضي، أن طالبان أطلقت الرصاص على شقيق أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق وسائقه في محافظة بنجشير الشمالية.



وقال شريش صالح إن عمه روح الله عزيزي كان متوجهًا إلى مكان ما مستقلا سيارة يوم الخميس عندما أوقفه مقاتلو طالبان عند نقطة تفتيش. واضاف" أطلقت طالبان النار عليه وعلى سائقه عند نقطة التفتيش". ولم يتم الرد على الفور علي رسالة تركت للمتحدث باسم طالبان يوم السبت.



وقال شريش صالح إنه لم يتضح إلى أين كان عمه، المقاتل المناهض لطالبان، متجهًا عندما اطلقت عليه طالبان النار موضحا إن الهواتف لا تعمل في المنطقة.



القبض على قيادي داعشي خطط لهجمات بالعراق



ألقت الشرطة العراقية، يوم السبت الماضي، القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي خطط لتنفيذ تفجيرات بإقليم كردستان العراق، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي.



وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " قوة أمنية قبضت على ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق المكنى "أبو إبراهيم دابق" والمطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقًا في محافظتي كركوك والأنبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".



أول رد من السودان على إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة



أكد وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد، أن السودان يرحب بتوليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة، لكنه متمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.



وأضاف الوزير السوداني وفق لما نقلته قناة "الشرق بلومبيرج" أن "سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة.. ونسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة".



وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف ميجاوات من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى.



الحكومة اللبنانية تعقد أول اجتماع لها



عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت إثر 13 شهرا من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، يوم الإثنين الماضي، أول اجتماعاتها، فيما تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.



وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة الجديدة ينتظرها الكثير من العمل والتعب، مطالبا الجميع بالتضحية لأن البلد يتطلب إجراءات استثنائية.



وقال ميقاتي، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء: "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".



منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا



دعا الخبراء في منظمة الصحة العالمية حكومات العالم التي بادرت إلى عملية إعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا إلى التخلي عن ذلك الإجراء.



واقترح الخبراء إرسال اللقاحات الفائضة إلى تلك البلدان التي لا تزال فيها نسبة الأشخاص الملقحين منخفضة.



ونشرت المجلة العلمية The Lancet رسالتهم المفتوحة بهذا الشأن.



وجاء في الرسالة أن "احتياطيات اللقاح ضد فيروس كورونا لا تزال محدودة للغاية. وحتى لو كان تعزيز مناعة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل مفيدا، فإن هذا التأثير لا يفوق الفوائد التي ستجنيها البشرية من تطعيم السكان غير الملقحين".



طالبان تنفي وفاة الملا بردار نائب رئيس الوزراء



نفت حركة طالبان مقتل أحد كبار قادتها في تبادل لإطلاق النار مع خصومها، في أعقاب شائعات عن انقسامات داخلية في الحركة بعد نحو شهر من انتصارها الخاطف على الحكومة المدعومة من الغرب في كابول.



وقال المتحدث باسم طالبان، سليل شاهين، إن الملا عبد الغني بردار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لطالبان الذي عُين نائبًا لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي، أصدر رسالة صوتية يرفض فيها المزاعم بأنه قُتل أو أصيب في اشتباك. وقال شاهين في رسالة على تويتر "يقول إنها أكاذيب ولا أساس لها على الإطلاق."



كما نشرت حركة طالبان مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر بارادار في اجتماعات في مدينة قندهار الجنوبية. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات على الفور. ويأتي هذا النفي بعد أيام من الشائعات بأن أنصار بارادار اشتبكوا مع أنصار سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني المتمركزة بالقرب من الحدود مع باكستان وألقي باللوم عليها في بعض أسوأ الهجمات الانتحارية في الحرب.



إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا



أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التونسية، إنها تمكنت من ايقاف 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين، كانوا يحاولون التسلل من ليبيا.



وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان عبر موقعها الالكتروني إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تمكنت فجر الاثنين بجهة المرتبة من توقيف، 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت في عملية ثانية أمس الثلاثاء من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.



وأوضحت الدفاع التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى



أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى، وفقا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال ماكرون، إن السلطات الفرنسية استطاعت قتل زعيم داعش بمنطقة الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي.



وأوضح الرئيس الفرنسي أن مقتل الصحراوي "نجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".