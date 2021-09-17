خاص.. الجبلاية تتلقى موافقة مبدئية على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة مصر وليبيا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، رد بشكل مبدئي من الجهات الأمنية على إمكانية حضور جماهير لمباراة المنتخب الوطني الأول ضد ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





الجبلاية تُخاطب الأمن من أجل الحضور الجماهيري





وكانت الجبلاية خاطبت الجهات الأمنية من أجل طلب حضور الجماهير لمباراة الفراعنة المقبلة، نظرًا لأهميتها في مشوار حلم التأهل إلى المونديال.





الأمن يرد على طلب الاتحاد بشكل مبدئي





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل الجبلاية، على أن هناك موافقة بشكل مبدئي على حضور ما يقرب من 10 ألاف متفرج بالمباراة.





وتابع: "مجاهد أجرى عدة اتصالات قبل إرسال خطاب رسمي وتلقى موافقة بشكل مبدئي، خاصةً أن اللقاء سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط الإجراءات الاحترازية وتقديم الضمانات للحفاظ على الحاضرين".





ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الليبي يوم 9 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، قبل أن يخرج لمواجهة الفريق يوم 12 من نفس الشهر بتصفيات مونديال قطر 2022.