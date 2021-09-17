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"تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" هى الأكثر إقبالا من المواطنين (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة تعد مسايرة للاتجاه العالمي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، موضحا أن المبادرة تستهدف الكشف على الأشخاص البالغين، وتوفير العلاج والعمليات الجراحية لهم.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة تستهدف أيضا الكشف على طلاب المدارس الإبتدائية، موضحا أنهم يسعون لبدائل سريعة للقضاء على قوائم انتظار المرضى، ورفع مستوى الخدمة التي يحصل عليها أهالي القرى.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق تجح في توفير 500 حضانة للأطفال المبتسرين من خلال أكبر قافلة للعالم والتي تم اطلاقها مؤخرا، منوها بأن مبادرة نور حياة هى أكثر المبادرات التي تشهد إقبال من المواطنين.

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