خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد واحد من نجوم الفراعنة خلال الفترة الأخيرة من حساباته الفنية.





وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أمس البرتغالي كيروش مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا للمدرب حسام البدري الذي تمت إقالته بسبب تراجع المستوى الفني.





ضياء السيد يُخبر كيروش باستبعاد مصطفى محمد





وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري، أن ضياء السيد المدرب العام أبلغ المدير الفني الجديد خلال الجلسة التي جمعت بينهم، بأن هناك قرار سري بإبعاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، عن معسكر المنتخب المقبل لأسباب انضباطية.





وتابع المصدر خلال تصريحاته لـ" الفجر الرياضي "، أن السيد أوضح خلال حديثه مع كيروش، بأن اللاعب تعدي على الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، خلال مواجهة الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





وأضاف: "كيروش أكد على أنه يلتزم بالانضباط خلال معسكراته ولا يوجد لديه فكرة النجم الأوحد، وأنه قد يستبعد اللاعب بشكل رسمي من المعسكر المقبل، من أجل تقويمه".





معسكر مغلق للمنتخب استعدادًا لمواجهتي ليبيا





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني معسكر مغلق مع بداية الشهر المقبل تحت قيادة كيروش، استعدادًا لمواجهتي ليبيا يومي 9 و 12 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.



