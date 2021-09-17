استقرار الأحوال الجوية بشكل تام.. تعرف على حالة الطقس

اعتدال درجات الحرارة





وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه عادة ما يتأرجح الطقس خلال شهر سبتمبر بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

طقس حار رطب نهارا

يأتي ذلك فيما يسود، غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرقالمؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، على فتات متقطعة.



أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من السبت 18 سبتمبر 2021، وحتى يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.



واعتبارا من يوم الأحد المقبل، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، و3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب البلاد.



وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

أعلنت الهيئة العامة للأصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بشكل تام، خلال الفترة المقبلة.وقالت الهيئة، في بيان، إن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية، وتتكون السحب المحلية بسبب زيادة نسبة الرطوبة.