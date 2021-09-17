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استمرار فعاليات المسرح المتنقل بـ"ثقافة المنيا"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:52 م
فعاليات المسرح المتنقل
فعاليات المسرح المتنقل
أحمد الخميسي
واصلت مديرية الثقافة بالمنيا، تنظيم فعاليات المسارح المتنقلة، بقرية جريس، بمركز أبو قرقاص، والذي تأتي ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لليوم الثاني على التوالي، والتي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

من جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تأتي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، ولتحقيق كافة جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري، مشيرًا إلى ان الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى مركز أبو قرقاص، وهي، (جريس، وأبيوها، وبنى عبيد)، والتي تعد من القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه أوضح خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، أن الفعاليات شملت تقديم، أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، أعقبها فقرة لاكتشاف المواهب في الغناء من أبناء القرية، بجانب تنظيم عدد من الورش الفنية، شملت، (الأشغال اليدوية، ورشة الخيوط وتصنيع المكرمية والشنط، ورشة التدريب على الرسم والتلوين للأطفال)، إلى جانب معرض الكتاب والذي يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من أغاني الطرب الأصيل.

الكلمات المفتاحية

قرية جريس فعاليات المسرح المتنقل المنيا

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