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الإمارات تعتزم إضافة 1.4 مليار دولار لاستثماراتها في بريطانيا هذا العام

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر

من الممكن أن تستثمر الإمارات ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) إضافي هذا العام في المملكة المتحدة، بعدما تعهدت هذا الأسبوع بضخ عشرة مليارات جنيه في شراكة استثمارية مع الحكومة البريطانية.

وقال سيمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط لرويترز اليوم الجمعة إن هناك "في الأفق" معاملات بمليار جنيه بحد أدنى من الآن وحتى نهاية العام.

وأضاف في مقابلة عبر الإنترنت متحدثا عن الاستثمارات الإماراتية "التوقعات مرتفعة بأنها ستبلغ ملياري جنيه هذا العام".

ولم ترد مبادلة، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، التي تشرف على استثمارات الإمارات في الشراكة على طلب للتعقيب مرسل بالبريد الإلكتروني.

وكانت الإمارات تعهدت أمس الخميس باستثمار عشرة مليارات جنيه في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا وتوسيع نطاق "شراكة استثمار سيادي" مع الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في مارس آذار.

وجرى استثمار أكثر من 1.1 مليار جنيه منذ ذلك الحين.

وتتطلع بريطانيا إلى توسيع العلاقات التجارية في أنحاء العالم بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات.

ولم يبرم المجلس، الذي يضم أيضا السعودية، اتفاقية تجارة حرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقالت الإمارات هذا الشهر إنها ستسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع ثماني دول منها بريطانيا.

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