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موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة في الدوري الألماني

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
محمد الدمتناوي
يستعد نادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره بوخوم، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.


وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره بوخوم، على أرضية ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري.


ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بوخوم في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.


موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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