إغلاق جزئي لكوبري الجيزة 3 أيام لهذا السبب

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسى الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى إستعدادًا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.



ونوهت الإدارة أن الأمر يستلزم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، وذلك لمدة ( 3 أيام) إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 1792021 حتى الساعة 5 صباح الأحد 1992021، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال.



وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.