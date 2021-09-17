قمة فرنسا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أولمبيك ليون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.









وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره أولمبيك ليون، على أرضية ملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.









ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 8 نقاط.









موعد مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.