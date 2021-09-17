موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره بولونيا غدا السبت ١٧ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.









موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره بولونيا غدا السبت في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره بولونيا غدا السبت في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.









ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧ نقاط بينما يتواجد بولونيا في المركز السادس برصيد ٧ نقاط.



