المرور تجري تحويلات تزامناً مع إغلاق كوبري ترسا لمدة 5 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وذلك للبدء في تنفيذ أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري (ترسا الجديد) في الاتجاهين والذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات (ترسا سابقًا).





ونوهت الإدارة، بأن الأمر يستلزم غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الإتجاهين، لمدة 5 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 حتى الساعة 12 ليل الثلاثاء الموافق 21/9/2021.





وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من طريق المنصورية ويرغب بالسير اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) يسلك الطريق السطحى للكوبرى مرورًا بشارع ترعة السيسى وشارع اللبينى وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.





القادم من محور أنور السادات (ترسا سابقًا) ويرغب بالسير اتجاه طريق المنصورية يسلك الطريق السطحى للكوبرى مرورًا بطريق المريوطية وشارع اللبينى وشارع ترعة السيسى ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.



